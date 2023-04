07.04.2023 08:10 Mehr Attraktionen: Mini-Autos knattern in die neue Saison!

Der "Barock Eventpark" in Radebeul hat am Mittwoch die neue Saison mit zwei neuen Attraktionen und den Mini-Autos für Stadtrundfahrten in Dresden eröffnet.

Von Katrin Koch

Dresden - Frühling ist, wenn die knuffigen Mini-Autos von Hotsoxx wieder durch Dresden rollen. Ben Venter (32, l.) und Torsten Meisel (57) tanken ihre Hotsoxx-Flitzer auf. © Petra Hornig Die beiden Chef-Lenker Torsten Meisel (57) und Ben Venter (32) holten Mittwoch die kleinen Wagen aus der Garage des "Barock"-Eventwerks in der ehemaligen Radebeuler Tintenfabrik und eröffneten die Fahrsaison. Zwei neue Attraktionen gehen am 22. April (ab 14 Uhr) zum Hoffest an den Start: Biergarten Baroxx und Bogenschießen Arroxx. Dabei kann mit Recurve-Bögen aus Holz und Carbonpfeilen aus circa 30 Metern Entfernung auf Zielscheiben geschossen werden. Für Gruppen ab sechs Personen, 90 Minuten kosten pro Person 18 Euro. Dresden Lokal Dresdner Uniklinik will Schnullerbaum ersetzen: Das erwartet Eltern und Kinder jetzt Der Biergarten (70 Plätze) öffnet vorerst jeden Samstag (10-20 Uhr) und kann zusätzlich von Gruppen oder für Firmen- und Familienfeiern gebucht werden. "Wird er gut angenommen, erweitern wir die Öffnungszeiten", so Meisel. Weitere Informationen zu den Freizeitaktivitäten gibt es auf der Website des "Barock Eventpark".

Titelfoto: Petra Hornig