Nach Kritik um Karl-May-Bücher: Jetzt äußern sich seine Verteidiger

Dresden - Karl May war immer ein schwieriger Zeitgenosse und ist es geblieben. Doch hatten es seine Verteidiger selten so schwer, waren seine Gegner selten so aggressiv wie heute.

Karl May (1842-1912) in seiner Bibliothek in der Villa Shatterhand. © Karl-May-Verlag

Schon zu Lebzeiten stand May in der Kritik, weil er etwa seine in "Reiseerzählungen" beschriebenen Abenteuer im Wilden Westen oder Orient nicht selbst erlebt, geschweige denn die betreffenden Regionen besucht hatte. Er sei ein Schwindler, Lügner, Fantast, so lauteten Vorwürfe gegen ihn.

Aktuell richtet sich die Kritik auf das anscheinend überkommene Bild, das der Autor in seinen Büchern etwa vom Leben der US-amerikanischen Ureinwohner vermittelt. Im Zuge der Studien zum Postkolonialismus ist Mays Romane betreffend die Rede von "kultureller Aneignung" und "kolonialistischer Erzählweise".

Vergangenes Jahr nahm der Ravensburger Verlag zwei neu erschienene Bücher flugs vom Markt, nachdem Shitstorms sich daran entzündet hatten.

Die organisierten Freunde des Autors, Karl-May-Gesellschaft e. V. und Karl-May-Stiftung, befinden sich in der Defensive. Offenbar ist mehr denn je in Begründungspflicht, wer sich zu May bekennt.

So gründeten Stiftung und Gesellschaft Ende 2022 die Arbeitsgemeinschaft "Karl May vermitteln", die sich nun mittels eines Positionspapiers zum Thema äußert, nachdem man im März in Kooperation mit der Universität Potsdam im interdisziplinären Symposium "Kulturelle Repräsentation bei Karl May" die argumentativen Grundlagen legte.