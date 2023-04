Nach Kurs-Ausfall durch Corona: Dresden schickt Kinder nochmal in die Fahrrad-Schule

Dresden - Für alle Viertklässler an Sachsens Grundschulen steht der Radfahrkurs fest auf dem Lehrplan. In Zusammenarbeit mit der Polizei geht es für die Klassen dann auf einen Übungs-Parcours. Dort lernen die Kinder die wichtigsten Regeln, wie man an Hindernissen vorbeikommt oder sich in Gefahren-Situationen verhält. Doch das war in den vergangenen Jahren äußerst kompliziert.