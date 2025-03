Nächster 0-Euro-Schein dürfte vor allem Dynamo-Fans interessieren

Eventmanagerin Cora Aubrecht (24) von der Betreibergesellschaft und Dresden-Info-Chef Sven Ruschau (47) zeigen im Stadion die neuen Null-Euro-Souvenir-Scheine. © Eric Münch

"Der Schein hat eine limitierte Auflage von 3000 Stück und ist ab sofort für vier Euro im Stadion und in den Dresden Informationen am Hauptbahnhof und an der Frauenkirche erhältlich", sagt Info-Chef Sven Ruschau (47).

"Natürlich ist das Stadion eng mit Dynamo verbunden, aber es ist auch Ort für Großevents", freut sich Ruschau über die Kooperation mit der Betreibergesellschaft, der "Stadion Dresden Projektgesellschaft".

"Der Schein hat schon eine kleine Hysterie ausgelöst, alle wollen ihn haben, vor allem mit symbolträchtigen Nummern wie dem Dynamo-Gründungsjahr 1953 oder den Meisterjahren zwischen 1953 und 1990."

Der Souvenirschein wird in Frankreich gedruckt, dort, wo auch die echten Euroscheine hergestellt werden. Er ist mit Silberstreifen, Wasserzeichen und fortlaufender Nummer versehen.