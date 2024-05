Neuer Mieter am Postplatz: Wer zieht denn hier ein?

Dresden - Es wird bunt in der sächsischen Landeshauptstadt. Grund: Ein Karnevals-Laden zieht mitten in die Dresdner Innenstadt!

Deiters eröffnet am Samstag seinen 600 Quadratmeter großen Store. © Max Patzig

Am Postplatz wird am Samstag die erste "Deiters"-Filiale im Osten eröffnen. Am Freitag wurden noch letzte Vorbereitungen getroffen.

Dort wo früher die "Bio Company" war, zieht es jetzt den "Marktführer für Verkleidungen aller Art" hin.

Auf 600 Quadratmetern wird es ab 10 Uhr Kostüme jeglicher Art geben - ob Fasching, Halloween, Mottoparty, hier wird jeder fündig.

Auch die passenden Accessoires hat der Shop vorrätig.