Dresden hat einen neuen Strand: Sommer-Oase auf 4000 Quadratmetern eröffnet schon Freitag!

Dresden - Dresden hat einen neuen Strand! Eine Brachfläche im Dresdner Ostragehege hat sich binnen der letzten Monate in eine echte Sommer-Oase verwandelt. Und die eröffnet schon am Freitag!

Kaum jemand hat bemerkt, was sich da hinter der Dresdner Messe getan hat! 4000 qm Fläche wurden zu einer stilvollen Sommer-Location umgebaut, die man so in Ibiza oder Miami erwarten würde.

Christian von Canal (56) freut sich über das Ergebnis: In vier Monaten Bauzeit ist sein "Ostra Beach" entstanden. © Norbert Neumann

In den letzten Wochen hat Christian von Canal mit seinem Team um die 1000 Tonnen Sand der feinsten Körnung ankarren lassen. Ein Restaurant samt Terrasse und Bar, große Sonnenbetten und etliche Liegestühle aufgebaut.

"Aber der neue Strand sollte vor allem auch eine Anlaufstelle für Sport sein", so von Canal. Daher gibt es nicht nur vier Volleyballfelder, sondern auch zwei Padel-Tennis-Plätze. "In Dresden einmalig", freut sich von Canal. Der neue Trendsport kommt aus Spanien und breitet sich rasend in Europa aus. Für ihn braucht es umzäunte Plätze, denn der Ball prallt von den Wänden zurück ins Spielfeld.

"Die beiden Felder brauchen aber noch den letzten Schliff, werden erst in Kürze eröffnet", so von Canal, der sonst aber zufrieden auf das Ergebnis blickt.



Der Eingangsbereich der neuen Sommer-Oase ist eine Hommage an den alten Purobeach. Und Gäste von damals werden die Ähnlichkeit wiedererkennen. Eine alte Holztür aus Indonesien öffnet den Weg auf einen Holzsteg, der vorbei an Wasser in den großen Strandbereich führt. "Die Tür allein wiegt 450 Kilo, es war ein Kraftakt, die aufzubauen", sagt von Canal.



Um die 400.000 Euro hat der Event-Profi für sein neues Projekt investiert. Nun freut er sich auf die Eröffnung, am Freitag gehts schon los. "Endlich können wir Gäste begrüßen. Am Samstag zeigen wir auf einer großen LED-Wand auch das Deutschlandspiel."