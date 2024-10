03.10.2024 06:00 21.178 Personalnotstand: Kita schickt Eltern und Kinder nach Hause

In der Dresdner Kita "PiMo" in Pieschen sind die Erzieher überlastet, weshalb am Dienstag Eltern und Kinder wieder nach Hause geschickt wurden.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Krisenstimmung in der städtischen Kindertagesstätte "PiMo" in Pieschen! Weil Pädagogen überlastet sind, wurde am Dienstag ersten Kindern (3-6 Jahre) die Betreuung verwehrt. Morgen muss sich Mama Amira D. (33) alleine um Tochter Diana (4, l.) und Sohn Dietmar (6) kümmern. Dabei müsste sie eigentlich eine Prüfung absolvieren. © Eric Münch Als sich morgens herausstellte, dass anstelle von sechs nur zwei Erzieher einsatzfähig sind, begannen Mitarbeiter kurz vor 9 Uhr, insgesamt acht Kindern den Zutritt zur Einrichtung zu verweigern. "Zwei Betreuer für 50 Kinder sind einfach zu wenig. Das ist ein Verwahren, kein Betreuen", sagte ein Insider zu TAG24. Also mussten Mütter und Väter spontan Pläne umwerfen, damit ihre Sprösslinge versorgt werden konnten. "Die Probleme sind seit Jahren bekannt, trotzdem ist die Einrichtung seit Wochen unterbesetzt", so der Insider. Dresden Lokal Rennbahn schlägt Alarm! Droht Dresdens sportlichstem Denkmal bald der Verfall? Ein Problem für Eltern, die auf Betreuung angewiesen sind: "Es muss etwas passieren. Die, die heute arbeiten, werden nächste Woche krank", appelliert etwa Mutter Nicole K. (42) an die Stadt. Dazu das Rathaus auf TAG24-Anfrage: "Eine unbeschränkte Aufnahme von Kindern wäre in einer solchen Situation unverantwortlich, weshalb die Kindertageseinrichtung handeln musste. Den abgewiesenen Eltern werden für diesen Tag die Elternbeiträge zurückerstattet." Von außen sieht die Kita schick aus. Innen sind Erzieher so überlastet, dass sie Kinder zurückweisen müssen. © Eric Münch Wie TAG24 erfuhr, soll der Kindergarten am Mittwoch wegen Überlastung übrigens komplett dichtmachen. "Ich muss eigentlich eine Deutschprüfung ablegen. Die muss dann wohl ausfallen", ärgert sich Mama Amira D. (33). Sie ist alleinerziehend. Alternativen zum Kindergarten hat sie keine. Aktualisiert mit Statement der Stadt am 2. Oktober 9.20 Uhr

Titelfoto: Eric Münch