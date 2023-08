Parkeisenbahn heute ohne Fahrt-Betrieb! Das ist der Grund

Dresden - Die beliebten Mini-Züge der Parkeisenbahn führen ihre Fahrgäste am heutigen Donnerstag nicht auf eine Rundreise durch den Großen Garten in Dresden ! Besucher müssen allerdings nicht traurig sein, die Einschränkungen sind nur für einen Tag.

Am Donnerstag können sich Besucher nicht in die Mini-Waggons der Dresdner Parkeisenbahn setzen. © Norbert Neumann

Wie Schlösserland Sachsen auf Facebook bekannt gab, fallen alle regulären Fahrten am 31. August aus.

Grund dafür ist der Festakt zum Firmenjubiläum "30 Jahre Staatliche Schlösser, Burgen & Gärten Sachsen", der ab 14.30 Uhr im Festsaal des Palais stattfindet, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 erklärte.

Teilnehmer der Feierlichkeiten sind neben dem sächsischen Finanzminister Hartmut Vorjohann (60, CDU) und Kulturministerin Barbara Klepsch (58, CDU) auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU).

Am heutigen Donenrstag bringt die Parkeisenbahn also lediglich ausgewählte Gäste vom Hauptbahnhof an der Gläsernen Manufaktur zum Bahnhof Palaisteich und wieder zurück.