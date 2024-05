Der nackte Wahnsinn! Startet das Luftbad in seine letzte Saison?

Dresden - Das Luftbad Dölzschen startet ab dem morgigen Donnerstag in die Saison - ausnahmsweise. Denn: 2023 lief die Betriebserlaubnis aufgrund fehlender Wasseraufbereitungstechnik ab. Für dieses Jahr erhielt die FKK-Anlage eine "letztmalige Ausnahmegenehmigung".

Das FKK-Luftbad Dölzschen startet heute in die Saison 2024. © Norbert Neumann

Betreiber chloren das knapp 50 Meter lange Schwimmbecken noch einmal per Hand. Doch wie geht es mit dem Nacktbad weiter?

"Ich bin optimistisch, dass es gelingen wird", so Stadtrat André Schollbach (45, Linke). Doch in trockenen Tüchern ist nichts: Es braucht Modernisierungen in Höhe von 3,9 Millionen Euro, unter anderem für ein neues Edelstahlbecken mit Aufbereitungsanlage sowie Technikgebäude.



Auf Druck der Linken beschloss der Stadtrat bereits Ende Februar, dass OB Dirk Hilbert (52) den Einsatz von städtischen Eigenmitteln prüft und eine Modernisierung notfalls ohne Fördergelder möglich macht.

Laut Hilbert beschäftigt sich die Verwaltung aktuell damit, ob Gelder aus dem geplanten Haushalt 2025/26 frei gemacht werden können.

Der wird voraussichtlich jedoch erst Ende des Jahres beschlossen. Bis dahin könnte das Luftbad noch in der Schwebe hängen.