Polizeieinsatz vor Dresdner Hauptbahnhof: Mindestens eine Person verletzt!

Dresden - Am Donnerstagabend wurde am Dresdner Hauptbahnhof mindestens eine Person verletzt.

Ein junger Mann trägt zudem ein großes Pflaster an seinem Kopf.

Bildaufnahmen vom Ort des Geschehens zeigen unterdessen, wie mehrere Beamte in der Nähe einer Gruppe Jugendlicher Stellung bezogen hat. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Gegen 20.33 Uhr rückten mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Wiener Platz aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Nähere Details will die Polizeidirektion Dresden am morgigen Freitag bekannt geben. Der Einsatz war am Abend noch nicht abgeschlossen.