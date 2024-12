Rauchen, Saufen, Übergewicht: Wie gesund ist Dresden?

Dresden - Wie gesund sind Dresdens Bürger? Für eine Beantwortung dieser Frage sammelt die Verwaltung verschiedenste Daten, stellt seit 1997 regelmäßig ein "Stadtgesundheitsprofil" zusammen. Die aktuelle, 400 Seiten schwere Ausgabe liefert neue Erkenntnisse über das Wohlbefinden in unserer Stadt.

Stellten das Stadtgesundheitsprofil am Montag vor: Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (47, Linke), Amtsleiterin Natalie Schmitt (57) und Anke Schmidt (50, v.r.), Mitarbeiterin Gesundheitsberichterstattung. © Holm Helis

Rund 570.000 Menschen leben in Sachsens zweitgrößter Metropole. Und es werden immer mehr: Bis 2030 könnten laut Prognose 13.000 Einwohner hinzukommen. Eine stetige Zunahme registrieren aber nicht nur die Meldeämter.

So stieg in der jüngeren Vergangenheit die Zahl der pflegebedürftigen Dresdner von rund 20.000 (2017) auf über 36.000 Personen (2021) an. Das sind mehr als sechs Prozent der Gesamtbevölkerung.

"Der Alterungsprozess der Gesellschaft wird sich zum Ende des Jahrzehnts weiter beschleunigen", gab Anke Schmidt (50), Mitarbeiterin Gesundheitsberichterstattung, einen Ausblick.

Ältere und mittelalte Menschen sind aber nicht nur anfälliger für Krankheiten. Sie greifen auch oft zur Flasche. 16 Prozent der 55- bis 64-Jährigen gaben an, mindestens viermal pro Woche Alkohol zu trinken.