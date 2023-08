Regensommer in Dresdens Freibädern: Badegäste kommen schon im Neoprenanzug zum Schwimmen

Dresden - Das Beste, was sich über den Sommer in diesem Jahr sagen lässt: Die große Dürre blieb Dresden diesmal erspart. Im Gegenteil: Seit Wochen wechselhaftes Wetter mit Wolken und immer wieder Schauern. So sehr sich die Kleingärtner darüber freuen mögen - in Dresdens Freibädern herrscht Ödnis, und das mitten während der Schulferien.