Spuren-Streit am Blauen Wunder: Radler wollen weiterhin mehr Platz

Dresden - Ein Monat nach dem frühzeitigen Abbruch des Verkehrsversuchs am Blauen Wunder kämpft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Dresden (ADFC) weiter für seine Interessen am Brückenbauwerk.

ADFC-Aktivisten um Geschäftsführer Edwin Seifert (51, M.) überreichten OB Dirk Hilbert (52, FDP, r.) die Petition. © Thomas Türpe

Am Dienstag überreichte der Verein OB Dirk Hilbert (52, FDP) vor dem Rathaus eine Petition mit 3719 Unterschriften.

Eine Forderung: die Fahrstreifen am Körnerplatz so anzupassen, dass Fahrräder und Busse ab der Grundstraße auf einer gemeinsamen Spur in Richtung Brücke fahren.

Die Lösungssuche solle weitergehen.