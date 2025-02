Stadt Dresden prüft mehrere "Ehrengräber" wegen NS-Vorbelastung

Weil Schauspieler Erich Ponto (1884–1957) in Propagandafilmen der Nazis mitgespielt hat, steht sein Ehrengrab in Dresden auf dem Prüfstand. © ullstein bild

Insgesamt verbringen auf den Friedhöfen der sächsischen Landeshauptstadt 129 Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe in solchen Ehrengräbern. Bei rund 30 von ihnen wurde nun eine "historische Belastung" festgestellt, darunter auch bei Erich Ponto, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Ponto wurde am 14. Dezember 1884 in Lübeck geboren, war zwischen 1914 und 1947 am Dresdner Schauspielhaus tätig, 1990 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Er verstarb am 4. Februar 1957 in Stuttgart, seine Urne wurde 2007 nach Dresden überführt.

Berühmtheit erlangte Ponto vor allem für seine Rolle als "Professor Crey" ("Schnauz") in der Komödie "Feuerzangenbowle" (1944), in der sich Dr. Johannes Pfeiffer (gespielt von Heinz Rühmann) als Oberschüler ausgibt und seinem Lehrer auf der Nase herumtanzt.

"Er war ein großartiger Charakterdarsteller. Ponto überzeugte ferner durch seine Vielseitigkeit und seinen überlegenen Humor", steht heute auf der Website des Schauspielhauses. Ein paar Zeilen weiter wird darauf verwiesen, dass Ponto aber auch in mehreren nationalsozialistischen Propagandastreifen mitgespielt hatte, etwa im antisemitischen Film "Die Rothschilds".

Aus diesem Grund überprüft die 2022 gegründete Fachkommission historische Persönlichkeiten derzeit anhand von bestimmten Kriterien, ob eine "Grabehrung aus heutiger Sicht" noch "würdig" sei.