"Stille Stunde" im Supermarkt: Am Samstag wird das Einkaufen nicht mehr zur Qual

Dresden - Die Supermarkt-Kette "CAP-Markt" heißt so, weil sie Menschen mit "Handicap" beschäftigt. 24 Personen arbeiten an der Pillnitzer Straße mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Dort wird's nun jeden Samstag still - ein Service für Kunden mit sensorischen Beeinträchtigungen.

Marktleiterin Christiane Hoysagk (57) ist die Chefin von 24 Mitarbeitern mit Behinderung(en). Für ihre Kunden wird's nun einmal die Woche still. © Steffen Füssel

Plötzlich verstummt Céline Dion. Gerade noch säuselte "My Heart Will Go On" entlang von Cornflakes, Bier und Kühlregalen. Mit ihr geht auch das direkte Licht. Und die zu verräumenden Waren müssen jetzt warten.

So oder so ähnlich spielt es sich seit knapp einem Monat jeden Samstag hier ab. Von 13 bis 14 Uhr herrscht "Stille Stunde" im CAP-Markt. Dessen Träger, die Evangelische Behindertenhilfe der Stadt, will damit auf Kunden eingehen, deren Behinderung nicht sichtbar ist.

ADHS, Epilepsie oder Schizophrenie sieht man den Betroffenen kaum an. Und doch gibt es viele Menschen, die mit klanglichen und optischen Reizen zu kämpfen haben.