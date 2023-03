08.03.2023 05:12 5.081 Streiks und Frauentag: Heute ist halb Dresden auf der Straße

Am Mittwoch findet in Dresden ein Großstreiktag der Gewerkschaft ver.di statt. Auch eine Demonstration zum Frauentag ist in der Stadt unterwegs.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Großstreiktag in Dresden! Nachdem am Dienstag schon städtische Mitarbeiter vorm Rathaus streikten, kommen am heutigen Mittwoch Bus- und Bahnfahrer (ab 8 Uhr), Erzieher und Mitarbeiter des städtischen Klinikums hinzu.

Vorm Rathaus protestierten am Dienstag bereits Verwaltungs-Mitarbeiter. © Ove Landgraf ver.di erwartet deutliche Beeinträchtigungen. Eltern können sich im Internet (www.dresden.de/kita-streik) oder telefonisch (0351-48 85 11) früh ab sechs Uhr informieren, welche kommunale Kita wie vom Streik betroffen ist. Laut Rathaus steht keine Notbetreuung zur Verfügung. "Stattdessen werden die Kitas und Horte öffnen, sobald pädagogische Fachkräfte, die nicht dem Streikaufruf folgen wollen, für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen", so eine Sprecherin. Dresden Lokal Autos raus! Grüne fordern Sperrung der Louisenstraße Erzieher wollen ab 9.30 Uhr an der Dr.-Külz-Ring/Ecke Seestraße protestieren. Die Gewerkschaft ruft zudem dazu auf, sich der Demonstration zum Frauentag um 11 Uhr am Postplatz anzuschließen. Von dort aus wollen die Teilnehmer vor den Landtag ziehen, die Elbe queren, auch Kultus- und Finanzministerium passieren.

Titelfoto: Ove Landgraf