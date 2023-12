Sturmtief & Hochwasser: So lief die Weihnachtszeit für die Dresdner Feuerwehr!

Dresden - O du Fröhliche! Die Weihnachtstage verliefen in diesem Jahr etwas ruhiger für Feuerwehr und Rettungsdienst in Dresden . Doch das Hochwasser hält die Einsatzkräfte weiterhin auf Trab.

Die drei Weihnachtstage bescherten der Dresdner Feuerwehr einige Einsätze. Jedoch weniger als vergangenes Jahr. (Archivbild) © Roland Halkasch

Zwischen Heiligabend (24. Dezember) und dem zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) ist der Rettungsdienst insgesamt 629 Mal alarmiert worden. Das seien 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr, so die Dresdner Feuerwehr in einer Mitteilung am Mittwoch.

Wie auch 2022 musste die Feuerwehr alles in allem zu zwölf Brandeinsätzen ausrücken. Wohnungsbrände, wie für die Weihnachtszeit üblich, blieben jedoch glücklicherweise aus.

Stattdessen führte "das scharfe Anbraten des Weihnachtsbratens" in einigen Fällen zu einer Rauchentwicklung, welche die Einsatzkräfte auf den Plan rief.

Siebenmal wurde die Feuerwehr zu Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen alarmiert.