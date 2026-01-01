 64.502

Superblitzer umgezogen: Wer in die Richtung fährt, muss doppelt aufpassen

In Dresden befindet sich der Superblitzer nun auf der Fetscherstraße stadtauswärts. Dort gilt Tempo 30.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Der Superblitzer zieht seine Kreise in Dresden an einem neuen Standort. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Radarfalle nun auf der Fetscherstraße in Richtung Waldschlösschenbrücke platziert. Dort gilt Tempo 30.

Am Dienstag wurde der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" an der Fetscherstraße aufgestellt.
Am Dienstag wurde der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" an der Fetscherstraße aufgestellt.  © privat

Unmittelbar in der Nähe des Eingangs zum Herzzentrum wurde der Blitzeranhänger am Dienstag aufgestellt.

Autofahrer, die an der Stelle in Richtung Neustädter Elbseite unterwegs sind, sollten doppelt Vorsicht walten lassen.

Einerseits muss das Tempo-Limit von 30 am Uniklinikum beachtet werden, andererseits gilt auf der 2013 fertiggestellten Waldschlösschenbrücke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern, die per festem Blitzer kontrolliert wird.

Dresden: Mitternachts-Geheimtipp: Hier gibt's den besten Blick aufs Feuerwerk
Dresden Lokal Mitternachts-Geheimtipp: Hier gibt's den besten Blick aufs Feuerwerk

Der Blitzer-Standort Fetscherstraße wurde bereits im Herbst 2025 vom Ordnungsamt am Klinik-Areal aufgestellt - damals allerdings in stadteinwärtige Richtung.

Es sieht aus, als würde der Superblitzer an der Stelle "nur" geparkt werden, doch das Gerät ist scharf geschaltet.
Es sieht aus, als würde der Superblitzer an der Stelle "nur" geparkt werden, doch das Gerät ist scharf geschaltet.  © privat

Zuletzt wachte der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" am Käthe-Kollwitz-Ufer in Höhe eines Seniorenheims über das dort vorgeschriebene Tempo 30.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Dresden Lokal: