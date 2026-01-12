Superblitzer lauert nun in Strehlen auf Tempo-Sünder

Dresden - Dieser Superblitzer geht jetzt in einer Einbahnstraße auf Jagd nach Temposündern.

Der Superblitzer lauert nun auf der Heinrich-Zille-Straße. © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht seit wenigen Tagen auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen.

In der Einbahnstraße Richtung Teplitzer Straße gilt Tempo 30.

Zuletzt stand dieser Superblitzer in Striesen auf der Schlüterstraße, kontrollierte dort ebenfalls eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.