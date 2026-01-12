16.812
Superblitzer lauert nun in Strehlen auf Tempo-Sünder
Dresden - Dieser Superblitzer geht jetzt in einer Einbahnstraße auf Jagd nach Temposündern.
Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht seit wenigen Tagen auf der Heinrich-Zille-Straße in Strehlen.
In der Einbahnstraße Richtung Teplitzer Straße gilt Tempo 30.
Zuletzt stand dieser Superblitzer in Striesen auf der Schlüterstraße, kontrollierte dort ebenfalls eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.
Ein weiterer Dresdner Fotokasten weilt gerade am Terrassenufer stadteinwärts. Scheint, als ob die Stadt es vor allem auf 30er-Zonen abgesehen hat. Wer hier geblitzt wird, zahlt mindestens 30 Euro.
