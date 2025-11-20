 41.118

Superblitzer schon wieder umgezogen: Hier befindet er sich in guter Gesellschaft

Der Superblitzer in Dresden hat einen neuen Standort.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Nach nur wenigen Tagen war für den Superblitzer "HWI VE 159" schon wieder ein Umzug angesagt.

Der Superblitzer steht jetzt auf der Bautzner Straße.
Der Superblitzer steht jetzt auf der Bautzner Straße.  © TAG24

Der Enforcement Trailer steht nun auf der Bautzner Straße stadtauswärts in Höhe Schloss Albrechtsberg.

Wer dort schneller als Tempo 50 fährt, wird zur Kasse gebeten. Zuletzt knipste er Autofahrer an der Ullersdorfer Landstraße.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Superblitzer befindet sich ein fester, stationierter Blitzerkasten.

Dresden: Goldene Reiterin trainiert für ihren großen Tag
Dresden Lokal Goldene Reiterin trainiert für ihren großen Tag

Der spülte 2023 ganze 304.897 Euro in die Stadtkasse, nachdem hier 6269-mal geblitzt wurde.

Damit landete er in jenem Jahr auf Platz drei der "erfolgreichsten" Blitzer hinter dem auf der Güntzstraße sowie der Waldschlößchenbrücke.

Dort gilt Tempo 50.
Dort gilt Tempo 50.  © TAG24

Der Superblitzer auf der Fetscherstraße hält es dagegen schon länger an einem Standort aus. Er steht bereits seit zwei Wochen gegenüber der Uniklinik und macht stadteinwärts teure Fotos.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Lokal: