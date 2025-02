Tatort Ostragehege: Werden Sportschüler gezielt ausgeraubt?

Dresden - Große Aufregung am Dresdner Sportgymnasium: Nach dem Raubüberfall auf einen Eisschnellläufer (17) verschickte die Schulleitung ein drastisches Schreiben an die Lehrerschaft. Von einem erneuten Vorfall und gezieltem Abgreifen der Schüler ist die Rede. Doch was ist da wirklich los?