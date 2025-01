Trauermarsch für getöteten Polizisten: 1000 Beamte erinnern an Kollegen

Der Trauermarsch musste aufgrund eines Bombenfunds kurzfristig umgeleitet werden. © Steffen Füssel

Rund 1000 Beamte aus fast allen Bundesländern sowie Polizisten aus Polen und Tschechien kamen am Dienstagmorgen in Dresden zusammen, um ihrem im Dienst getöteten Kollegen mit einem letzten Geleit zu gedenken.

Die geplante Route musste jedoch kurzfristig geändert werden, als im Zuge der Abrissarbeiten an der Carolabrücke erneut ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden ist.

Der Trauerzug konnte deshalb nicht über das Terrassenufer gehen. Stattdessen schlug man einen Weg über den Fürstenzug ein.

Um 10 Uhr kam man in der Kreuzkirche für einen Gedenkgottesdienst zusammen, an dem auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) teilnahm. Sie wurde vor von Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) dem Altmarkt in Empfang genommen.

Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (63, CDU) und Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU) sind vor Ort.