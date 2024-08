Trotz Auszeichnung: Verschuldetes Zschonergrundbad kann sich nichts kaufen

Uwe Kloß (64) sorgt am Zschonergrundbad für gute Stimmung und dafür, dass alles organisatorisch rundläuft - und für Inklusion. © Norbert Neumann

Es war das Bade-Comeback des Sommers im Dresdner Westen, als das rund 100 Jahre alte Freibad jüngst zur Nummer 1 in Deutschland gekürt wurde.



Nur zwei Wochen vorher hatte Bakterienbefall im Schwimmbecken zur mehrtägigen Schließung geführt. "Klar ist die Freude groß, kaufen kann ich mir davon aber auch nichts", konstatierte Uwe Kloß (64) im Gespräch mit TAG24.

Das Gesicht des Bad-Chefs lag in Sorgenfalten. Kein Wunder: 100.000 Euro Minus in den Kassen drücken aufs Gemüt. Auch gibt es noch keinen Plan, wie es in Zukunft aus den roten Zahlen herausgehen soll.

Das Freibad wird dabei durch die Zschonergrund Dienstleistungs gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe, betrieben.

Die Geschäftsführung erklärt die finanzielle Schieflage damit, dass "die Einnahmen aus Eintrittsgeldern keineswegs ausreichen, den Badbetrieb zu finanzieren".