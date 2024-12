07.12.2024 17:05 39.595 Gestern Spanien, heute Sachsen: Ferienflieger über Dresden sorgt für Aufsehen!

Gleich mehrfach war am Donnerstag ein Airbus in blau-weißer Farbgebung am Himmel über Dresden zu sehen. Dabei hat es sich um einen Ferienflieger gehandelt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Ungewöhnlicher "Gast" über Dresden! Gleich mehrfach war am Donnerstag ein Airbus in blau-weißer Farbgebung am Himmel zu sehen. Dabei hat es sich um einen Ferienflieger gehandelt. Ein A320 von "Discover Airlines" kreiste am Donnerstag über Dresden. (Archivbild) © Discover Airlines "Mit einem A320 haben unsere Piloten heute das sogenannte Touch-and-Go am Dresdner Flughafen geübt", erklärte eine Sprecherin von "Discover Airlines", einer hundertprozentigen Tochter der Lufthansa, auf TAG24-Anfrage. Das Manöver sei ausnahmsweise über Sachsens Landeshauptstadt durchgeführt worden, weil die Wetterbedingungen in Slowenien nicht gepasst hätten. "Normalerweise trainieren wir über Maribor", so die Sprecherin. Für die Probeflüge kam eine Kurzstrecken-Maschine zum Einsatz, die tags zuvor noch Passagiere von der spanischen Insel Gran Canaria nach Frankfurt brachte. In die hessische Großstadt ging es für den Airbus nach Abschluss des Trainings am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auch wieder zurück. In meist gleichbleibenden Flugbahnen wurde das Touch-and-Go-Manöver trainiert. © Screenshot/ADS-B Exchange "Unsere Flotte besteht aus insgesamt 27 Flugzeugen, davon 14-mal der A320 für die Kurzstrecke und 13-mal der A330 für die Langstrecke", erklärt die Sprecherin. Man sei weltweit unterwegs.

