Vier Wochen nach Untergang: Fahrer lässt abgesoffenen Opel aus der Elbe hieven

Dresden - Vor vier Wochen war es passiert: Während er nur kurz eine Pizzeria aufsuchte, rollte das Auto eines jungen Dresdners (27) in die Elbe bei Laubegast. Nun konnte der Fahrzeughalter seinen abgesoffenen Wagen endlich bergen lassen.

Am Mittag landete der Opel im Trockenen auf dem Abschlepper. © Facebook.com/ilovelaubegast

Es war wohl die bislang teuerste Pizza seines Lebens: Während der Opel-Fahrer in der Pizzeria war, sprachen ihn Passanten an, dass sein Auto gerade in die Elbe rollt. Verhindern konnte er das nicht mehr.

Weder die Feuerwehr, noch das Flächenpeilschiff "MS Roßlau" konnten den Opel anschließend finden. Problem war das Hochwasser.

Doch am Wochenende fiel der Pegel, und das Auto wurde wieder sichtbar.

Am Dienstag war der Wasserstand schließlich niedrig genug, dass der Halter es von einem Abschleppdienst bergen lassen konnte. Für den Fall, dass Betriebsstoffe austreten, war die Feuerwehr vor Ort, musste jedoch nicht eingreifen.