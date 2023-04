02.04.2023 20:32 2.550 Viele Schaulustige im neuen Containerdorf Sporbitz

Bevor am Mittwoch die ersten Flüchtlinge in das Containerdorf in Sportbitz einziehen gab es am Samstag einen Tag der offenen Tür für die Dresdner.

Von Eric Hofmann

Dresden - Vor den neuen Bewohnern waren erst einmal die Bürger dran: Bevor am Mittwoch die ersten Flüchtlinge in das Containerdorf im Dresdner Stadtteil Sporbitz einziehen, gab es dort am Sonnabend einen Tag der offenen Tür. Unter Polizeischutz durften sich am Wochenende alle Interessierten das neue Containerdorf ansehen. © Holm Helis Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (46, Linke) stellte sich den neugierigen Fragen der Besucher. Manche waren allerdings nur gekommen, um kräftig Stimmung gegen die Unterkunft zu machen. Das Containerdorf bietet Platz für 52 Geflüchtete, vorrangig Syrer sollen hier unterkommen.

In dem Komplex sollen 52 Flüchtlinge eine Unterkunft finden. © Holm Helis Auch Gemeinschaftsräume finden sich in dem Containerdorf. © Holm Helis Jeden Container teilen sich vier Bewohner. Das Heim wird rund um die Uhr von einem Wachschutz betreut.

Titelfoto: Holm Helis