Vorsorge gegen Waldbrände in der Sächsischen Schweiz: Hier entsteht der erste Löschwasserbehälter!

Dresden - Inferno im Nationalpark - so weit soll es nicht mehr kommen. Auf der Hohnsteiner Flur entsteht jetzt der erste Löschwasserbehälter zur Waldbrandbekämpfung im Nationalpark Sächsische Schweiz .

Ein Foto vom Waldbrand 2022 bei Hrensko im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz. Dort sollen noch in dieser Saison etwa ein Dutzend Wasserspeicherbecken (fünf bis zehn Kubikmeter) installiert werden. © Robert Michael/dpa

Der schachtförmige Stahlbetonbehälter (6 Meter Außendurchmesser und 2,9 Meter Bauhöhe) wird bis Mai an der Straße am Ziegenrücken am Abzweig Knotenweg errichtet.

"Mit den Planungen zu diesen Maßnahmen haben wir gemeinsam mit der Nationalparkverwaltung und den Städten Bad Schandau und Sebnitz vor dem Waldbrand 2021 begonnen", erklärt Bürgermeister Daniel Brade (42, SPD).

Das Umweltministerium fördert das Projekt. Insgesamt drei Löschwasserbehälter will die Stadt auf Gemeindegebiet im Nationalpark bauen lassen.

"Um die Löschwasserbereitstellung für den Erstangriff auch an anderen Stellen im Nationalpark kurzfristig zu verbessern, hat unsere Verwaltung drei mobile Löschwasserbehälter bestellt", berichtet Nationalpark-Sprecher Hanspeter Mayr. Angedacht ist, einen davon in der Nähe von Waitzdorf aufzustellen.

Laut Bericht der Expertenkommission "Waldbrände 2022" werden in der Nationalparkregion aktuell sieben Zisternen (im Optimalfall sind 27 vorgesehen) geplant/errichtet.