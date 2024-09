Wegen Cannabis-Legalisierung: Polizei macht Großkontrolle gegen Kiffer am Steuer

Dresden - Einfach nur pusten war gestern: Seit der Cannabis-Teillegalisierung spielen bei Verkehrskontrollen nicht mehr nur die Promille eine Rolle. Die Dresdner Polizei probiert sich deshalb nun an Großkontrollen. Und so rückten 75 Beamte in der Stauffenbergallee an und brachten ein halbes Revier mit.