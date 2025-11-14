Wirklich so lecker? YouTuber testet berühmte sächsische Gerichte

Dresden - Ein US-amerikanischer YouTuber testet sich gerne durch die Speisen verschiedener Städte. Nun stand auch Dresden auf der Liste - was hält er von den lokalen Köstlichkeiten?

Der YouTuber war begeistert von den sächsischen Quarkkäulchen und der Grützwurst. (Symbolfotos)

Emeka Iwueze probierte zuerst die sächsische Spezialität Quarkkäulchen. "Wow", platzte es direkt aus ihm heraus. "Das ist wirklich gut", setzte er sein Essen begeistert fort.

Als Nächstes machte er sich auf in ein uriges Lokal, um die berühmte Soljanka zu probieren. Diese ist zwar ursprünglich nicht von hier, war aber in der DDR ein beliebtes Gericht.

Die Suppe beschrieb er als säuerlich, aber trotzdem "wirklich lecker", ebenso wie das Festbier.