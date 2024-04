Zukunft Pink: Standrundfahrten in Dresden künftig nicht mehr im "Roten Doppeldecker"!

Das erste Bus-Cabrio in Pink ist schon im Einsatz, drei weitere Busse sollen neu foliert werden.

Die "Roten Doppeldecker"-Busse bedienten bis dato die Stadtrundfahrten ab Haltestelle Stadtmuseum. Am Bord war immer ein Live-Moderator, der die Fahrgäste am Mikro mit Fakten und Episoden zu den Sehenswürdigkeiten unterhielt - für 19 Euro. "Dieses Konzept bleibt erhalten - wie auch die Preise. Nur setzten wir jetzt pinkfarbene Busse ein", erklärt Maatz.

"Außer der Verwaltung haben wir alle Mitarbeiter übernommen", so Maatz. "Damit steigt unsere Zahl der Mitarbeiter von 75 auf über 100."

Den Unternehmenskauf bestätigten am Montag die beiden Geschäftsführerinnen der Stadtrundfahrt Dresden GmbH, Diana Maatz (45) und Bettina Blank. Die "Roten Doppeldecker" äußerten sich nicht auf Nachfrage. Erste Verkaufsofferten gab es schon 2019. Im März wurden sie konkret. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Grund: Die Hamburger Muttergesellschaft hat im März ihre Dresdner Tochter komplett an die Stadtrundfahrt Dresden GmbH (22 Haltestellen) verkauft, die damit nun konkurrenzlos Touristen wie auch Einheimische in ihren Bussen entlang der Sehenswürdigkeiten fährt.

Geschäftsführerin Diana Maatz (45, l.). © Petra Hornig

Die Stadtrundfahrt Dresden GmbH, die 2005 vom 2019 verstorbenen Dieter Blank gegründet wurde, verfügt heute über insgesamt 90, meist blaue Busse.

"Nicht alle dieser Busse sind betriebsbereit und im Einsatz, einige werden zum Recycling genutzt", so Maatz.

Bis 2026 will das Unternehmen 25 Stadtfahrt-Busse auf e-Betrieb umrüsten.

"Dieses in Deutschland einmalige Großprojekt in der Tourismusbranche wird mit acht Millionen Euro vom Bundessamt für Digitales und Verkehr gefördert. Das sind 80 Prozent unserer Investitionssumme", so Maatz.

Sechs E-Busse sind bereits im Einsatz.