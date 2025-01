Zusätzliche Esser in der Kantine am Alberthafen

Dresden - Mit extra Nudeln, Wurstgulasch und Bolognese wappnete sich am Donnerstag die Kantine des Restaurants "Alberthafen" - ein preiswertes Mittagsangebot für die Dresdner , die in die Messe evakuiert wurden und keinen eigenen Proviant dabeihatten.

Stammkundin Franziska Uhlig (50) ließ es sich mit ihren Kollegen in der "Hafenkantine" schmecken. © Petra Hornig

"Normalerweise essen bei uns Hafenarbeiter, Monteure, Bauarbeiter und Mitarbeiter umliegender Unternehmen vom DRK bis zum WTC", so Service-Profi Tobias Gehre (37).

"Etwa 100 Portionen reichen wir in der Woche täglich aus." Am Donnerstag war das Team um Wirt Thomas Kian-Zenker (40) auf die doppelte Menge an Essern eingestellt.

Das Angebot: Nudeln mit Wurstgulasch oder Bolognese für 5,80 Euro. Tagesgerichte (am Freitag BBQ-Rippchen mit Kartoffelecken und Kräuterschmand) kosten 7,80 Euro.