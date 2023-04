Mehr als 10.000 Schüler: Dresdner Polizei schult nach Pandemie wieder Kinder in Radfahr-Kursen

Dresden - Sicher unterwegs im Straßenverkehr: Die Dresdner Polizei schult derzeit wieder zahlreiche Kinder im Rahmen einer Radfahrausbildung, nachdem während der Corona-Pandemie zahlreiche Stunden ausgefallen sind. Etwa 10.500 Grundschüler werden deshalb in diesem Jahr fit für die Straße gemacht.

Die Radfahrausbildung erfolgt durch speziell geschulte Polizisten. Sie bringen Schülern an derzeit sieben Jugendverkehrsschulen die Grundregeln des Fahrradfahrens bei.

"Unser Ziel ist es, die Zahl der Unfälle mit radfahrenden Kindern so gering wie möglich zu halten. Deshalb ist es uns als Polizei besonders wichtig, den jüngsten Verkehrsteilnehmern bereits so früh wie möglich zu zeigen, wo die Gefahren im Straßenverkehr lauern", erklärt Carla Lichtenberger, Leiterin des Fachdienstes Prävention bei der Polizeidirektion Dresden.

Im Anschluss an das Training erhalten alle Teilnehmer einen Fahrradpass, der nochmals die wichtigsten Regeln fürs Fahrradfahren sowie Übungshinweise auflistet.

Über mehrere Tage verteilt lernen die Kinder in zehn Unterrichtseinheiten das sichere Anfahren, Anhalten, Vorbeifahren an Hindernissen, Linksabbiegen sowie die geltenden Vorfahrtsregelungen.

Geübt wird unter anderem an der Ginsterstraße und an der 50. Grundschule am Dörnichtweg.