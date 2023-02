Mehrfacher Raub in Dresden - zwei Tatverdächtige gestellt

Dresden - Am Wochenende kam es in der sächsischen Landeshauptstadt gleich zu mehreren Fällen von Raub bzw. räuberischem Diebstahl! Die Dresdner Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen - gegen beide hatten bereits zuvor Haftbefehle vorgelegen.

Am Wochenende musste sich die Dresdner Polizei gleich mit mehreren Fällen von Raub bzw. räuberischen Diebstahls rumschlagen. (Symbolfoto) © dpa/Sebastian Kahnert

Der erste Fall ereignete sich am Freitagabend, dem 24. Februar, in der Inneren Altstadt. Laut Polizei-Angaben soll ein Mann (29) gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft auf der Webergasse versucht haben, Parfüm im Wert von rund 220 Euro zu stehlen.

Doch der Ladendetektiv wurde auf die Aktion aufmerksam und stellte den Dieb zur Rede, woraufhin die Lage etwas eskalierte: Der aus Algerien stammende 29-Jährige schlug den Detektiv! Eine Flucht gelang ihm trotz alledem nicht. Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen dingfest machen.

Bei der Überprüfung stellte sich dann sogar heraus, dass bereits ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Rund 24 Stunden später kam es in Dresden-Prohlis zu einem weiteren Zwischenfall. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 42-jähriger Deutscher einen anderen Mann (43) in dessen Wohnung auf der Herzberger Straße geschlagen haben.

Dabei blieb es allerdings nicht - der mutmaßliche Täter ging noch weiter.