Munitions-Fund am Terrassenufer: Diese Entdeckung machten Sprengmeister in der Nacht!

Dresden - Munitions-Fund in der Dresdner Altstadt! Am gestrigen Dienstagabend haben Passanten einen verdächtigen Gegenstand am Terrassenufer - wahrscheinlich wegen des Niedrigwassers - entdeckt. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich gegen 21 Uhr ab und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD). Mittlerweile steht fest, was den Einsatz ausgelöst hat.