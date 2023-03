Nach Ankauf von gefälschten Nazi-Dokumenten durch Dresdner Museum: 51-Jähriger unter Verdacht

Der Briefkopf dieses Schreibens stammt laut LKA aus dem Drucker oder Kopierer. © Repro: privat

So soll ein 51 Jahre alter Mann dem Dresdner MHM in den Jahren 2015 und 2016 gefälschte Schriftstücke der NS-Zeit verkauft haben. Dies betreffe mehrere Dokumente von oder an Personen, die am Attentat auf Adolf Hitler (†56) und am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligt waren.

Dazu gehören unter anderem ein vermeintlicher Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg (†36) an einen Staatssekretär (datiert auf den 8. November 1943) sowie ein angebliches Schreiben an den Generalstab des Heeres (datiert auf den 26. Mai 1942).

Laut Staatsanwaltschaft bestehe der Verdacht, dass diese und weitere Dokumente entweder vom Beschuldigten selbst oder mit Wissen des Beschuldigten von einem bislang unbekannten Dritten hergestellt wurden - mit dem Ziel, sie anschließend mittels vorgetäuschter Echtheit zu verkaufen.

So hätte das MHM für rund 14.900 Euro mindestens 24 Schriftstücke erworben, bei denen es sich nach Einschätzung von Sachverständigen mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handelt.