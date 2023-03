Nächste Bau-Etappe startet: Hallendachsanierung am Dresdner Hauptbahnhof schreitet voran

In diesem Jahr wird die Deutsche Bahn das Membrandach auf der Süd- sowie Nordseite erneuern. © DB Station&Service AG/Vectorvision

Dafür müssen nun eine Baustelle auf dem Wiener Platz eingerichtet sowie ein rund 42 Meter hoher Mobilkran aufgestellt werden. Anschließend kann im Norden des Bahnhofskomplexes das Membrandach erneuert werden.

Im Zuge der Bauarbeiten werden laut einer DB-Mitteilung im März auch 18 "Skylights", also Stahl-Glas-Abdeckungen montiert, die eine Last von bis zu 33 Tonnen tragen können. Sie sollen den Abfluss des Schmelz- und Regenwassers in darunter liegende Trichter verhindern, indem sich Schnee und Eis an ihnen ablagern.

Im Juli sollen dann auch die Baumaßnahmen im südlichen Teil des Bahnhofs starten. Dazu muss auf der Bayerischen Straße ein Raupenkran aufgebaut werden.

Geplant ist, dass in diesem Jahr sowohl auf der Nord- als auch der Südseite über 14.000 Quadratmeter Membrandach getauscht werden.