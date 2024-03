Na endlich! Dresden dreht Straßenmusikern die Boxen ab

Der Einsatz von Verstärkern wird in einigen Bereichen nun nicht mehr gestattet. © Holm Helis

Die Interessen von Künstlern, Zuhörern, Anwohnern und Gewerbetreibenden zu berücksichtigen, das war die Zielstellung der vom Rathaus präsentierten Vorlage.

Also die Quadratur des Kreises? Zumindest für Bereiche der Altstadt fällt das Musizieren mit Verstärker durch die Satzungsänderung nun weg.



Dazu gehören zwei Spielbereiche an der Prager Straße, einer am Jüdenhof und einer auf der Ostseite des Schloßplatzes. In den anderen Bereichen können Verstärker bis 20 Uhr eingesetzt werden.

Der Spielbereich auf der Augustusbrücke ist davon nicht betroffen. Hingegen bekam ein generelles Verstärkerverbot im Stadtrat keine Mehrheit.

Um die Mittagsruhe nicht zu gefährden, wurde Anwohnern in der neuen Satzung eine spielfreie Zeit von 13 bis 15 Uhr eingeräumt.