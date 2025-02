14.02.2025 06:05 640 Hoffnung für das Elbamare-Schwimmbad in Dresden-Gorbitz

Die Rettung des beliebten Elbamare-Schwimmbades in Gorbitz ist noch nicht in trockenen Tüchern, nimmt aber Gestalt an.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Rettung des beliebten Elbamare-Schwimmbades in Gorbitz ist noch nicht in trockenen Tüchern, nimmt aber Gestalt an. Der Rettungsplan fürs Elbamare nimmt langsam Gestalt an. © imago/Sven Ellger Nachdem sich der Stadtrat Ende Januar mittels eines Linken-Antrags zum Kauf des stark sanierungsbedürftigen Bades bekannt hatte, konnte mit den Eigentümern das weitere Vorgehen abgesteckt werden. Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) nannte den mit breiter Mehrheit getroffenen Beschluss eine "Lebensversicherung" für das Bad. Wegen des zum 15. März auslaufenden Mietvertrages mit den Eigentümern (Immobilienfonds aus Nordrhein-Westfalen) war höchste Eile geboten. Dresden Politik Dresden hat ein drückendes Problem: Kompost-Klo ohne Wasseranschluss als Lösung? Da der Haushalt (2025/2026) noch nicht beschlossen wurde, habe man eine Absichtserklärung erarbeitet, um das Bad auch nach dem 15. März offen halten zu können, so Donhauser. Der Eigentümer habe bereits zugestimmt, die Abstimmung mit dem Betreiber (Aquapark Management) laufe. Eine Ankaufsvorlage (Kaufpreis: 4,1 Millionen Euro) sei zudem in Vorbereitung.

Titelfoto: imago/Sven Ellger