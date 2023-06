Dresden soll sparen: Politiker empört über die Knallhart-Pläne der FDP

Linken-Fraktions-Chef André Schollbach (44) lehnt die FDP-Forderungen ab. © Eric Münch

Rund 50 Millionen Euro wollen die Liberalen mit ihren Vorschlägen pro Jahr einsparen. Die Linken lehnen einen Großteil davon ab.

"Das ist ein Angriff auf wesentliche soziale Errungenschaften in unserer Stadt", sagt Fraktionschef André Schollbach (44). "Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen darunter leiden, dass das Leben immer teurer wird, muss die soziale Infrastruktur erhalten bleiben."

Für Dienstreisen, Empfänge und Partys gebe der FDP-Oberbürgermeister das städtische Geld mit vollen Händen aus. "Gleichzeitig fordert die FDP jetzt drastische Einschnitte bei den Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Hier werden offensichtlich die falschen Prioritäten gesetzt", so Schollbach.



Auch die SPD reagiert ablehnend. "Wir stehen für den Ausverkauf unserer Stadt nicht zur Verfügung", sagt Fraktionschefin Dana Frohwieser (46). "Kürzungen auf dem Rücken der Schwächsten sind einfach nur niederträchtig."