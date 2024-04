Eilantrag! CDU will Radspuren am Blauen Wunder SOFORT entfernen lassen

Dresden - Der Verkehrsversuch am Blauen Wunder läuft nun schon eine knappe Woche. Die Diskussion darüber ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Die CDU will das Projekt jetzt sofort beenden lassen.

Radfahrer haben seit Sonntag eigene Spuren auf dem Blauen Wunder. © Eric Münch

Mit einem Eilantrag will die Stadtratsfraktion der Christdemokraten Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP) auffordern, die Radspuren zu entfernen.

Deren verkehrspolitischer Sprecher Veit Böhm (57) spricht von einer "verkehrlichen Fehleinschätzung von Bürgermeister Kühn" und von einem "Scheitern mit Ansage", so Böhm.

Wohin der Verkehrsversuch führt, sei "bereits jetzt klar abzulesen". "Eine weitere Fortführung dieses grünen Experiments bringt keinen signifikanten Wissenszuwachs mehr. Wir haben daher einen Eilantrag für den nächsten Stadtrat gestellt, der den Oberbürgermeister auffordert, den Verkehrsversuch unverzüglich zu beenden", erklärt der CDU-Rat weiter.

Böhm zeigt sich zudem irritiert, dass die DVB nicht offiziell mitteilen, in welchem Rahmen sich die Verspätungen der Buslinien 61, 63, 84 und 521 bewegen.

Am Montag war von Verlusten von bis zu 50 Minuten die Rede. Diese Angaben finden sich in den Live-Fahrplandaten, die etwa auf dvb.de und in der App der Verkehrsbetriebe abrufbar sind.