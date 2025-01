Bahn-Brückenabriss auf internationaler Fernstrecke in Dresden

"Wir bauen Weichen mit einem größeren Radius ein, steigern damit die Geschwindigkeit der Züge während der Einfahrt von bisher 60 auf 80 Kilometer pro Stunde und sparen so Zeit", erklärt DB-Projektleiter Ulrich Mölke (54).

Die hochgelegten und bis zu 120 Tonnen schweren Gleise werden dabei in Einzelteile zersägt und mittels Kran auf einen Laster zum Abtransport gehoben.

Von der Budapester Straße aus hat man einen sehr guten Überblick über die laufenden Arbeiten an der Gleisbrücke. © Steffen Füssel

Insgesamt 35 neue Weichenverbindungen sollen angebracht, zusätzliche sechs Kilometer an Oberleitungen verlegt sowie 120 neue Leitungsmaste aufgestellt werden.

"Wir arbeiten in zwei Teilen. Erst mal brechen wir die drei Gleise ab und erneuern sie, danach arbeiten wir an den zwei verbliebenen Gleisen", so Mölke.

Bis Juli 2027 sollen die Baumaßnahmen planmäßig abgeschlossen sein. Der Bahnverkehr soll in dieser Zeit "größtenteils" weiterlaufen und der Hauptbahnhof "weitestgehend erreichbar" bleiben. Über mögliche Einschränkungen werde im Voraus informiert.