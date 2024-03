Holger Zastrow hat neue Ziele: "Wenn wir mitspielen dürfen, wird sich hier was ändern"

Dresden - Unter Medientrubel ist Stadtrat Holger Zastrow (55) im Januar aus der FDP ausgetreten . Geht es nach ihm, ist seine politische Karriere noch nicht vorbei: Mit seinem neuen "Team Zastrow" will er ab nächster Woche auf Unterstützer-Fang gehen.

Ex-FDP-Mitglied Holger Zastrow (55) ist mit seinem Polit-Projekt vor 14 Tagen in Fahrt gekommen und weiß: "Die Zeit ist knapp." © Eric Münch

Zastrow zeigt sich überzeugt: "Ich scheine mit dem Austritt was losgelöst zu haben." Sein neues politisches Angebot: Ein Wahlverein namens "Team Zastrow".

Am 9. Juni will der zur Stadtrats- und Stadtbezirksbeiratswahl in Dresden antreten, wenn es gut läuft auch zur Landtagswahl im September.

Schon 50 Kandidaten gebe es mittlerweile, davon zehn FDP-Ehemalige. Unter anderem Matteo Böhme (41) und Franz-Josef Fischer (71) sollen dabei sein.

Für alle Dresdner Wahlkreise und drei Stadtbezirksbeiräte habe man Kandidaten gefunden. Zastrow gibt sich dabei wählerisch: "Ich nehme nicht alle, die anklopfen."

Ziel sei eine berechenbare Fraktion, er selbst will seinem Steckenpferd Verkehrspolitik treu bleiben.

Herausforderung für das "Team Zastrow" bleibt die Suche nach Unterstützer-Unterschriften. Um antreten zu können, müssen 22 Unterstützer pro Dresdner Wahlkreis motiviert werden, im Bürgeramt Altstadt ihre Unterschrift abzuliefern. Nächsten Donnerstag soll die Suche losgehen.