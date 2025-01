Kita-Sparpläne sorgen für Frust: "Größte Petition, die Dresden je gesehen hat!"

Dresden - Dresden erlebt sein Bildungs-Beben: OB Dirk Hilbert (53, FDP) sieht für den Entwurf des Doppelhaushalts 2025/26 sowohl radikale Sparpläne in fast allen Bildungsbereichen vor als auch die Erhöhung von Elternbeiträgen für Kinderbetreuung um teils mehr als 100 Euro im Monat.

Die Kita-Beiträge in Dresden sollen laut Haushaltsentwurf deutlich ansteigen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die SPD-Fraktion sammelte daraufhin mit einer Petition mehr als 22.000 Stimmen ein und hat Antrag im Stadtrat für eine erneute Diskussion eingereicht.

Der Beitrag für eine Neun-Stunden-Betreuung in der Kinderkrippe würde von 242 Euro monatlich auf 349 Euro monatlich steigen, für den Kindergarten (auch neun Stunden) stiegen die Kosten dann von gut 177 auf 213 Euro, also rund 20 Prozent mehr.



SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser (47) poltert: "22.619 Menschen sagen: so nicht! Was gibt es denn Wichtigeres als Familien und gute Bildungseinrichtungen für Kinder? Wer einseitig auf dem Rücken von Familien sparen will, verspielt die Zukunft unserer Stadt."