Marina Garden in Pieschen bereit zum Einzug: Der Luxus am Wasser hat seinen Preis

Dresden - Erinnert Ihr Euch noch an das Stückchen Elberadweg, das Investorin Regine Töberich (59) im Streit mit dem Rathaus um ihr Immobilienprojekt "Marina Garden" in Pieschen 2015 wegbaggern ließ? Genützt hatte es ihr nichts - 2019 übernahm der tschechische Bauentwickler CTR, errichtete 210 Wohnungen, die jetzt bezogen werden können. Der Blick in bester Lage hat seinen Preis: Das teuerste Heim kostet fast eine Million Euro. Aber es gibt auch Sozialwohnungen.