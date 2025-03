Stadträtin jubelt: Überraschung auf Klo im Dresdner Rathaus

Nach einem Stadtratsbeschluss von 2021 hängt im Jahr 2025 nun ein offizieller Periodenartikel-Spender auf dem Klo im Rathaus. © PVP-Fraktion

Der Stadtratsbeschluss von 2021, wonach alle öffentlichen Gebäude der Landeshauptstadt mit kostenfreien Periodenartikeln ausgestattet werden sollen, wurde immer wieder nach hinten verschoben. Anfang Februar versprach die Stadtverwaltung, das Vorhaben bis zum Juni umzusetzen.

Ein Grundstein dafür, dass die gesetzte Frist diesmal auch tatsächlich eingehalten werden kann, wurde in dieser Woche gelegt: Auf den Toiletten im Rathaus hängt ab sofort ein Tampon-Spender an der Wand, wie die PVP-Stadtratsfraktion in einer Mitteilung am Dienstag freudig verkündete.

"Noch Anfang des Jahres vertröstete uns die Stadtverwaltung auf das zweite bis dritte Quartal 2025. Nun ging es allerdings doch ganz schnell", jubelte Stadträtin Anne Herpertz (26, Piraten). Gemeinsam mit der SPD-Stadträtin Julia Hartl (38) hatte sie zuletzt aus Protest gegen die Verzögerungen eigenhändig Hygieneprodukte im Rathaus verteilt.

Dass die Stadt jetzt aus eigener Kraft einen Tampon-Spender an die Wand genagelt hat, verbucht die 26-Jährige dabei als einen Erfolg mit fadem Beigeschmack: "Offenbar fühlte sich die Verwaltung von uns derart vorgeführt, dass plötzlich das Unmögliche möglich wurde. Enttäuschend ist es trotzdem, dass so viel Druck notwendig wurde und es eigentlich doch schnell gegangen wäre."

Zur Feier des Tages posierte Herpertz direkt mal für ein Spiegel-Selfie vor dem neu angebrachten Spender für weibliche Hygieneprodukte. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Es ist real, Leute!"