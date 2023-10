Stillgestanden! Redeverbot beim Militärs-Empfang in Dresden

Dresden - Zwölf Offiziersanwärter wurden am Dienstag von Bürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) zur 34. internationalen Woche der Offiziersschule in Empfang genommen.

Die internationalen Offiziersanwärter und Begleiter wurden im Dresdner Ratskeller in Empfang genommen. © Thomas Türpe

Unter den Uniformierten fanden sich Soldaten aus Südkorea, Kosovo, Singapur, Brasilien, Jordanien und Tunesien.



Wie sie sich fühlen, wie ihre Pläne aussehen, kann TAG24 nicht berichten, weil es untersagt worden ist, die Soldaten oder den Bürgermeister zu befragen.

Obwohl die Veranstaltung im Rathaus stattfand, konnte die Stadt keine Aussagen treffen, verwies an die Offiziersschule des Heeres (OHS), die seit 1998 in Dresden angesiedelt ist.

Pressesprecherin Christin Wegner (36): "In der Zeit vom 9. bis 13. Oktober befinden sich die Offizieranwärter in Dresden. Sie gehören in ihrer jeweiligen Offiziersausbildung zu den Besten ihres Jahrganges und können an diesem Austauschprogramm teilnehmen."