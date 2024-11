Trotz tödlicher Rad-Unfälle in Dresden: Keine Mehrheit für SPD-Antrag im Stadtrat

Dresden - Für Radler ist Dresden ein gefährliches Pflaster, wie verschiedene Erhebungen in den letzten Jahren zeigen. Zwar sind verschiedene Routen durch den Ausbau der Radwege zuletzt sicherer geworden. Dennoch wollte die SPD das Rathaus beauftragen, besondere Gefahrenstellen ausfindig zu machen und diese zu entschärfen.

Laut Statistik werden in Dresden in den letzten Jahren verhältnismäßig viele Radfahrer in Unfälle verwickelt wie hier an der Freiberger Straße. © Roland Halkasch

Das Anliegen fand im Stadtrat jedoch keine Mehrheit - zum Ärger der Genossen.

Immer wieder sind Radfahrer in schwere Unfälle verwickelt, verlieren im schlimmsten Fall auf Dresdens Straßen ihr Leben. So verunglückten etwa im Juli zwei Radfahrer (†76, †68) nach Unfällen mit Straßenbahn und Laster tödlich.

Nach Zahlen des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) ist Dresden bei vergleichbaren Städten Spitzenreiter bei Radunfällen (530 Schwerverletzte und sieben Tote zwischen 2019 und 2021).

"Warum ist das in Dresden so? Warum sind diese Unfallzahlen um 60 bis 70 Prozent höher als etwa in Leipzig, Hannover oder Bremen?", fragte SPD-Stadtrat Stefan Engel (31) im Stadtrat.

"Tun wir alles, um dem entgegenzutreten? Prüfen wir alle Maßnahmen?".