Viel zu enge Straßen: Retten Einbahnstraßen Reick vor dem Infarkt?

Die Perronstraße ist für Fußgänger, parkende Autos und den Lieferverkehr eine enge Angelegenheit. © Ove Landgraf

Die Linke hat deshalb reagiert und Ende Juni erfolgreich einen Antrag durch den Stadtbezirksbeirat Prohlis gebracht.

Das Papier fordert die Stadtverwaltung auf, zwecks Verkehrsberuhigung die Einrichtung von Einbahnstraßen zu prüfen.

Betroffen davon wären die Straßenzüge "Morgenleite", "Am Lehmhaus", "Perronstraße" und "An den Kalköfen". Schon jetzt läuft der Verkehr an den beiden Straßen rund um den Besselplatz in jeweils nur eine Richtung.



Linken-Stadträtin Margot Gaitzsch (69) aus Prohlis: "Die bisherigen Rückmeldungen von Anwohnern waren positiv. Wir werden vor Ort aber auch noch mal Info-Veranstaltungen durchführen und die Einwohner nach ihren Ansichten befragen."