Zoff um die Reisepläne des Stadtchefs: Hilbert will mit allen Stadträten auf Klassenfahrt

OB Dirk Hilbert (51, FDP) lädt zur Klassenfahrt ein, will so auch das Miteinander verbessern. © Ove Landgraf

In voller Mannschaftsstärke will Hilbert mit 70 Stadträten im Juli aufbrechen. "Bereits die An- und Abreise mit dem Reisebus oder Bahn soll uns Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen", schreibt Hilbert in seiner Einladung.

Die Idee für die Klassenfahrt kam dem OB, nachdem viele Stadträte angeregt hatten, sich für den gemeinsamen Austausch einmal im Jahr außerhalb des parlamentarischen Betriebs zu treffen. Auch weil Diskussionen und Verletzungen immer mehr ausuferten, begründet Hilbert.

Am Freizeit-Programm hat der OB bereits gefeilt: "Vor Ort besuchen wir u. a. das Ausstellungsgelände der Bundesgartenschau." Für die will sich auch Dresden im Jahr 2033 bewerben. Um die Übernachtung brauchen sich die Abgeordneten nicht zu kümmern: Das Bürgermeisteramt bucht das Hotel.

Hilbert würde sich freuen, wenn viele Stadträte mitfahren, "wir uns fachlich weiterbilden können und auch noch in der ein oder anderen Form ein besseres Miteinander gestalten können", warb Hilbert im Stadtrat."Wir halten eine Gruppenreise des Stadtrates für kein geeignetes Mittel, um die Zusammenarbeit mit Ihnen zu verbessern", entgegnete Tilo Kießling (52, Linke). "Im Zweifel können wir uns bei einer Wanderung durch die Dresdner Heide treffen, das wäre immer noch kostengünstiger."