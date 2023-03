Polizei sucht Mann, der Auto-Kennzeichen klaut und Tankstellen um Kraftstoff betrügt

In Dresden sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter, der erst Autokennzeichen klaute und anschließend an Tankstellen die Rechnung prellte. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Beschuldigte soll in der Zeit zwischen dem 9. März 2022 und 25. Juli 2022 aktiv gewesen sein. Laut einer Mitteilung der Polizei hatte der Unbekannte Anfang vergangenen Jahres am Moritzburger Weg (Hellerau) die Kennzeichen eines VW gestohlen.

Diese brachte er anschließend an einem blauen Hyundai an, den er am 11. April 2022 an einer Tankstelle an der Radeburger Straße betankte und davonfuhr, ohne zu bezahlen.

Ende Juni 2022 klaute der Gesuchte Kennzeichen eines VW auf dem Hirtenweg, die er wiederum am blauen Hyundai befestigte. Mit dem Auto fuhr er am 28. Juni 2022 zu einer Tankstelle an der Bautzner Straße und füllte den Tank - erneut, ohne dafür zu zahlen.

Ende Juli 2022 schlug der Täter wieder zu. Dieses Mal klaute er Kennzeichen von einem Nissan auf der Straße Zur Wetterwarte. Auch diese wurden anschließend an dem blauen Hyundai angebracht, den er am 25. Juli 2022 bei der Tankstelle an der Hansastraße befüllte und wieder nicht bezahlte.

Sicherheitskameras der Tankstellen zeichneten die Taten auf. Mit den Bildern unter diesem Link sucht die Polizei nach dem Täter, der während seiner kriminellen Aktionen immer einen Mundschutz trug.